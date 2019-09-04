 وطنا نيوز -وزارة العمل تعلن عن وظائف في قطر
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وزارة العمل تعلن عن وظائف في قطر
التاريخ : 11-09-2019 08:16:55 المشاهدات: 1123

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزارة العمل عن توفر فرص عمل لدى إحدى المستشفيات في دولة قطر في عدد من المهن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الوظائف المتوفرة هي معالج نطق, اخصائي علاج نطق, محول حالات طارئه, وقابلات قانونيات.

وطلبت الوزارة من الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف إرسال السير الذاتية للبريد الإلكتروني:

Out.emp@mol.gov.jo , لغايات التقدم بالطلبات واختيار اسم الوظيفة, وذلك خلال اسبوع من تاريخه.


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