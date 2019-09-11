الرئيسية | محليات المعلمون يرفضون وساطة نيابية جديدة

وطنا اليوم-عمان:رفضت نقابة المعلمين وساطة نيابية لتعليق اضرابهم.

وقالت مصادر ان الاجتماع الذي بين النواب ونقابة المعلمين انتهى دون التوصل الى اي تفاهمات ، حيث تمسك المعلمون باضرابهم.

وحضر الاجتماع نواب من كتلة الاصلاح النيابية.

الى ذلك دعا عضو مجلس الشورى في حزب جبهة العمل الاسلامي، نعيم الخصاونة، الحكومة ونقابة المعلمين لعدم التمترس خلف مواقفهم.

وقال الخصاونة ان مطالب المعلمين عادلة وإنصافهم واجب، مبينًا أن إنهاء الأزمة يحتاج تقدم الطرفين خطوة باتجاه الوطن.

وأكد الخصاونة، دعمه لبرمجة منح العلاوة ومحاسبة المعتدي على كرامة المعلم.

وطالب بتحقيق مستقل لتبيان ما حدث في اعتصام الدوار الرابع.

وأكد على ضرورة الحوار الحقيقي والجاد وتدخل الغيورين للم شمل الوطن ومنع بعثرته.

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