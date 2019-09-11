الرئيسية | محليات ألنائب مراد يرعى تخريج الفوج السابع لخريجات دورة القرآن في جمعية الشجرة الطيبة

وطنا اليوم-رعى سعادة النائب منصور سيف الدين مراد حفل تخريج الفوج السابع لدورة تحفيظ القرآن الكريم الذي أقامته جمعية الشجرة الطيبة الخيرية في مقرها في جبل الأمير فيصل . وقد ألقى الشيخ الداعية عبدالمجيد محمد أبوسل رئيس الجمعية كلمة ترحيبية أشاد فيها بالخريجات الأربعين وبالمشرفة على الدورة وقدم شكره لراعي الحفل ودوره الريادي في خدمة المجتمع المحلي عامة ولرعايته نشاطات الجمعية على وجه الخصوص .

ومن جهته أعرب النائب منصور مراد عن غبطته بما استمع إليه من ترتيل لآيات الله تلينه الخريجات . وأعرب عن تمنياته لهن بالتوفيق كما وأشاد بالجمعية والقائمين عليها . وقام بتوزيع الشهادات والحقائب والقرطاسية عليهن في ختام الحفل .





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