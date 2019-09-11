لاند كروز ٢٦ على ١ في شارع الخالدي.. هذا ما حدث

وطنا اليوم-عمان:كتب رئيس تحرير جريدة الدستور السابق محمد حسن التل منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) انتقد فيه قيام وزير العمل نضال البطاينة ومرافقيه بقيادة مركبته التي تحمل رقم 1/26 حكومية بسرعة جنونية عرضت دون مبالاة من سائقها للازحادم الموجود في هذه المنطقة حيث المستشفيات العديدة ومئات العيادات الطبية والمختبرات والاف المارة

واضاف التل انه اليوم مابين الساعة الحادية عشر والنصف والثانية عشرة قبل الظهر كانت سيارة حكومية لاند كروز تحمل رقم ١/٢٦ تسير بسرعة جنونية في شارع الخالدي وتزاحم كل مافي الطريق من سيارات وبشر ولم يبالي سائقها بالازحادم الموجود في هذه المنطقة حيث المستشفيات العديدة ومئات العيادات الطبية والمختبرات والاف المارة.. والادهى من ذلك ان الذين كانوا يركبون في المقاعد الخلفية للسيارة كانوا يصرخون بالمارة بشكل غير لائق..

اهلا حكومة النهضة والاصدقاء...