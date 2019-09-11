 وطنا نيوز -الملك يزور شركة حكيم في مجمع الملك الحسين للأعمال
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الملك يزور شركة حكيم في مجمع الملك الحسين للأعمال
التاريخ : 11-09-2019 02:19:04 المشاهدات: 1300

وطنا اليوم-عمان : زار الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء، مجمع الحسين للأعمال.وزار الملك المبنى الذي يضم شركة الحوسبة الوطنية - حكيم.

ويعتبر برنامج حكيم وهو أحد برامج شركة الحوسبة الصحية المبادرة الوطنية الأولى لحوسبة القطاع الصحي في الأردن، والذي تم إطلاقه في نهاية عام 2009 تحت رعاية الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

ويهدف تعميم تطبيق برنامج حكيم على المستوى الوطني إلى زيادة فعالية الإدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والوصول بها إلى أفضل المعايير الدولية إلى جانب الكفاءة الاقتصادية وتحسين إجراءات سير العمل والتي ستنعكس بشكل إيجابي على تجربة المريض في المستشفى أو المركز الصحي، من خلال إنشاء ملف طبي إلكتروني لكل مواطن وتيسير وصول مستخدمي النظام إليه من أية منشأة طبية باستخدام الرقم الوطني، عن طريق الربط بين قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية وقاعدة بيانات النظام، حيث يحتوي الملف على التقارير الإجرائية والجراحية الشاملة والأدوية الحالية والتجاوب معها أو الحساسة منها والتاريخ الطبي والجراحي والملاحظات المدونة عند زيارة المستشفى أو العيادة.


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