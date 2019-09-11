هام للأردنيين في عمان حول شكاوى النقل العام

وطنا اليوم-عمان:تدعو أمانة عمان المواطنين إلى ضرورة التواصل معها مباشرة على الخط الساخن ( 0778478770 )، لاستقبال شكاوى النقل العام على مدار الساعة وضمن حدودها .

وبإمكان المواطنين من خلال الخط الساخن تقديم الشكاوى او الملاحظات ذات العلاقة بعدم توفر خدمة النقل العام، وطلب تعزيز خطوط النقل العام، والانقطاع عن الخدمة ( عدم الالتزام بالخط ) والوصول لنهاية المسار، وتغيير مسار الخطوط، وعدم الالتزام بتعرفة الأجور المقررة، وتحصيل الأجرة بواسطة محصل الأجرة ( الكنترول )، وزيادة عدد الركاب عن الحد المسموح، وانتقاء الركاب أو الامتناع عن تحميلهم بدون سبب مشروع، والوقوف في الأماكن غير المخصصة للتحميل والتنزيل، وتناول المأكولات والمشروبات أثناء القيادة، والتدخين في المركبات العمومية، وعدم نظافة وسائل النقل العام إضافة لعدم توفر شروط السلامة العامة في وسيلة النقل.

وبين مدير دائرة النقل العام المهندس خالد أبو عليم، باستقبال الملاحظات أو الشكاوى يتم تحويلها للفرق الفنية التي تقوم بدورها للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وتصويب الاوضاع حسب الأسس وإبلاغ المواطن بالإجراءات المتخذة ودخولها حيز التنفيذ.

واشار إلى أن أي ملاحظة تقع خارج اختصاص الامانة، يتم تحويلها للشركاء الرئيسين كإدارة السير المركزية وادارة الترخيص .

وتهيب أمانة عمان بالمواطنين إلى ضرورة التواصل معها للإبلاغ عن شكوى أو تقديم الملاحظات بخصوص النقل العام في العاصمة .