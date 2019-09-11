كاميرات لمراقبة الأسواق في وسط البلد بعمان

وطنا اليوم-عمان:أعلنت أمانة عمان الكبرى نيتها وضع كاميرات مراقبة في عدد من الأسواق بمنطقة وسط البلد العاصمة.

وقال سعد دويكات العبادي مدير دائرة ضبط البيع العشوائي ، الأحد، إن أمانة عمان تنوي وضع كاميرات مراقبة عند سوق السكر والمسجد الحسيني في منطقة وسط البلد للحد من ظاهرة البسطات والباعة المتجولين ولإزالة الأكشاك المخالفة.

وكانت كوادر أمانة عمان قد نفذت حملة على البسطات العشوائية المنتشرة في منطقة وسط البلد، الأسبوع الماضي.

وعادة ما تجري الامانة حملاتها اليومية لإزالة البسطات المخالفة والمعتدية على الشوارع والأرصفة في العاصمة عمان والتي تعيق حركة المرور والمشاة.