قرار سعودي حول رسوم العُمرة يثير تساؤلات الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أثار القرار الذي كشفت عن وسائل اعلام سعودية، حول رسوم الحج والعمرة، تساؤلات الأردنيين، حول مدى الانتفاع من تخفيض الرسوم، والتسهيل على المعتمرين.

وقررت السلطات السعودية، فرض 300 ريال على كل معتمر يزور الاراضي المقدسة بالاضافة الى دفعه الضرائب المقطوعة التي تبلغ 300 ريال.

ويقول امين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر، كمال ابو ذياب، إن السعودية قامت بخطوة ايجابية بعد الغاء رسوم مكرري العمرة والتي كانت تبلغ 2000 ريال سعودي.

وأوضح أبو ذياب -الناطق الاعلامي لشركات الحج والعمرة- في تصريح ، ان قرار فرض الـ 300 ريال على كل معتمر، سواء المكرر أو الذي يعتمر لأول مرة، قد يؤثر سلبا على نسب المعتمرين، كون المعتمرين جميعاً سيدفعون الآن 600 ريال بدل رسوم وضرائب مقطوعة وخدمات أرضية، وهو الأمر الذي سيرفع من تكلفة العمرة ما بين الـ 80 و90 ديناراً للجميع، لكن قرار ازالة رسوم المكررين سينعكس ايجابيا كون الكثير من المعتمرين ينتظرون هذا القرار.

وأشار الى ان تكلفة العمرة للأردنيين الزائرين لبيت الله الحرام لأول مرة، كانت ما بين 120 الى 150 دينارا، لكن الآن سترتفع فوق الـ 200 ديناراً.

وحول توقعاته بزيادة نسب المعتمرين الأردنيين، أبدى أبو ذياب "تفاؤله" بزيادة نسب المعتمرين من الأردن بعد القرار، بالاضافة تفاؤل كبير بشأن مكرري العمرة، مشيراً الى ان القرار السعودي سيرفع من نسب المعتمرين المكررين.