 وطنا نيوز -لليوم الرابع.. اضراب المعلمين يتواصل والأزمة تراوح مكانها
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لليوم الرابع.. اضراب المعلمين يتواصل والأزمة تراوح مكانها
التاريخ : 11-09-2019 09:40:51 المشاهدات: 972

وطنا اليوم-عمان:واصل المعلمون اضرابهم لليوم الرابع على التوالي، في مختلف المدارس الحكومية المنتشرة في المملكة.

اضراب اليوم الرابع للمعلمين، يأتي بعد يوم شهد فيه تصريحات لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، والتي أكد فيها أن الحكومة كانت قد توصلت مع نقابة المعلمين السابقة إلى اتفاق شامل حول الوضع المعيشي للمعلم يرتبط بحوافز ليست فقط بـ 50 % بل 250 %.

واعتبر الرزاز في حديثه الثلاثاء، أن نقابة المعلمين اختارت طريق التصعيد والمغالبة، وأن هذا الطريق لن يوصل إلى نتيجة. 

ويطالب المعلمون الحكومة بمنحهم علاوة الـ 50% ، والتحقيق بمجريات اعتصامهم على الدوار الرابع الخميس الماضي.

وشهدت الايام الثلاثة  الماضية من الاضراب تغيب كبير للطلبة في معظم المدارس المنتشرة بالاردن، نظرا لرفض المعلمين الدخول الى الغرف الصفية.

هذا ويصلُ عددُ طلبةِ المدارسِ الحكوميةِ الى نحوِ مليونٍ ونصفِ المليونِ طالبٍ، فيما يصلُ عددُ المعلمينَ الى نحوِ 80 الفَ معلمٍ ومعلمة، وعددُ المدارسِ 3870 مدرسةً.

في غضونِ ذلك واصلت المدارسُ الخاصةُ في المملكةِ عمليةَ التعليمِ بشكلٍ اعتيادي.


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