 وطنا نيوز -مُبادرة شبابيّة لنزِع فتيل الأزمة بين الحكومة و نقابة المعلمين
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مُبادرة شبابيّة لنزِع فتيل الأزمة بين الحكومة و نقابة المعلمين
التاريخ : 10-09-2019 09:11:58 المشاهدات: 696

وطنا اليوم-عمان:قام مجموعة من شباب الوَطن بالإلتقاء مع نقيب_المعلمين الدكتور ناصر النواصرة و عدد من أعضاء النقابة ، و تمَّ الحديث مطولاً عن الأزمة الأخيرة ما بين النَّقابة والحكومة.

و تم التوافق على التالي بين المبادره الشبابيه ونقابه المعلمين بتوصية من الشباب على ما يلي : -قيام الحكومة بالاعتراف ب ٥٠٪ علاوات للمعلمين على أن يتم تقسيطها على عدد من السنوات ابتداءً من ١٠٪ بداية هذا العام -انهاء الاضراب والعوده للدراسه وترتيب لقاء بين الحكومة والَّنقابة بتوسُّط شبابي.

المبادرة الشبابيَّة تتقدم بالشكر إلى نقيب المعلمين لقبول وساطة الشباب في حل الأزمة بين الحكومة و النقابة.

ويبرهن الشباب في كل مرة أنهم قادرين على التغيير الإيجابي نحو واقع أفضل تطبيقاً لرؤية جلالة الملك في هذا الوطن شباب قادرون على التغيير .


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