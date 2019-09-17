 وطنا نيوز -الحكومة تفكر باستبدال المعلمين في حال استمروا بالاضراب
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الحكومة تفكر باستبدال المعلمين في حال استمروا بالاضراب
التاريخ : 10-09-2019 08:26:10 المشاهدات: 2323

وطنا اليوم-عمان:نفى مسؤول رسمي وجود نية لدى حكومة الدكتور عمر الرزاز، بحل نقابة المعلمين مؤكدا أن الحكومة لم تفكر بهذا الأمر مطلقا مشددا على الحوار المسؤول بدون ضغوط.
وأكد المسؤول ذاته على أن الحكومة تفكر جديا باستقدام كفاءات علمية من القطاعات الاخرى دون تحديد الموظفين يحلون مكان المعلمين في حال استمروا بالاضراب، مستدركا، "هذا الحل في حال استمر المعلمين باضرابهم على المدى البعيد"، مشددا على عدم السماح او القبول بالوضع الراهن من تعطيل الطلاب من الصف الاول ولغاية التوجيهي، وما يترتب عليها من نتائج سلبية على الطلاب وخصوصا التوجيهي.
وردا على سؤال بشأن تداعيات رسالة رئيس الوزراء اليوم، وفيما اذا حملت رسائل تصعيدية ام لا ؟ قال إن الرئيس وجه رسالة واضحة المعالم إلى النقابة تؤكد على الحوار ولكن بدون استخدام الطلاب وقودا للازمة.


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