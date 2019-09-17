بشرى سارة من أمانة عمان لأصحاب المركبات الكهربائية

وطنا اليوم-عمان:كشف أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه عن نية الأمانة وضع 40 نقطة شحن مجانية للمركبات التي تعمل على الكهرباء في مناطق أمانة عمان لتحفيز المواطنين نحو إقتناء المركبات الصديقة للبيئة .

وأضاف في جلسة حواريه تحت عنوان " عمان مدينة النور " نظمها منتدى النَّهضة الفكري وأدارها مدير مركز الدراسات في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات أن الأمانة ستباشر قريبا بزراعة سطح مديرية منطقة المدينة ثم التوجه لباقي مباني الأمانة لتكون أسطح خضراء مما يسهم بتخفيض درجات الحرارة واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين.

وبين أن عمان حصلت على لقب مدينة النور قبل حوالي شهرين ، وحظيت به من قبل المفوضية السامية للاجئين لدورها باستضافة وإحتضان اللاجئين ، وعمان ما كانت يوما الا على قدر المسؤولية لم تخذل من يقصدها وتؤمن بأن كل من يقيم على أراضيها يستحق الخدمة.

ولفت الشواربه إلى أن المدينة لم تحظ بالفرصة الكافية لأن يكون هناك نمو طبيعي في عدد السكان والخدمات ، فالبنية التحتية في العاصمة عمان واجهت ضغط كبير جراء الهجرات الداخلية والخارجية إلا أننا لم نمارس يوما التمييز بين المواطنيين وغيرهم .

وأكد أننا عندما نعمل على إعداد إستراتيجياتنا وخططنا وأهدافنا يجب أن تتفق مع التنمية المستدامة وهو ما حظيت به أمانة عمان من الفرص والدعم الإستثنائي من المنظمات الدولية والإتفاقيات المشتركة .

وتابع أمين عمان في الجلسة الحوارية أن غياب منظومة النقل العام الحقيقية والضغط على البنية التحتية في ظل النمو السكاني وتوسع المدينة وما يشهده العالم من تغير مناخي دفع الامانة لبناء استراتيجية تعتمد على أربع محاور رئيسية هي: النقل العام ، تطوير التشريعات ، مشروع التحول الالكتروني ، إيجاد ذراع استثماري بالاعتماد على أصول الامانة.

وقال أن إستراتيجية الامانة ورؤيتها لتطوير منظومة النقل العام إنبثقت من التوجيهات الملكية لخدمة المواطن، وأن أعمال البنية التحتية لمشروع الباص سريع التردد ستنجز نهاية عام 2020 ، فيما سيتم تشغيله من خلال مشغل دولي عام 2021 وكشف أن الأمانة تقوم حاليا ببناء محطات رئيسية للباص السريع ، وتقوم ولأول مرة بتاريخ المملكة بإنشاء مصاعد هوائية وأدراج كهربائية في الشوارع .

وأضاف " لا نتعامل مع النقل العام على أساس نقل الراكب من نقطة إلى نقطة بل كمشروع وطني استراتيجي تنموي يكون له انعكاس إيجابي على حياة المواطن بكل التفاصيل كونه يعتبر البوابة الكبيرة لخلق التنمية المستدامة من خلال تنمية أطراف المدينة ونمو الاستثمار بها وخلق فرص عمل " .

وأشار أن الأمانة ماضية في مشروع التحول الإلكتروني الذي سينجز نهاية عام 2020 وهو ما سيعزز الثقة بين المواطن والأمانة من خلال خدمته بعدالة وشفافية واختصار الوقت وتقليل الجهد وصون كرامته .

وأضاف أن الامانة قامت بتحديث تشريعاتها لتتوائم مع التغييرات المنتظرة في خدماتها ومن أبرزها تطوير قانون تنظيم المدن والقرى والذي سيحدد سير ترخيص الابنية في العاصمة عمان

وعن محور الاستثمار " قال الشواربه ان الامانة وضعت خطة ترتكز على استثمار أصولها لتعزيز ايراداتها ورفع موازنتها التي تعتبر متواضعة مقارنة بحجم متطلبات المدينة لتتمكن من تطوير خدماتها وذلك من خلال تأسيس شركة خاصة تبني شراكات مع القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل .

"وتحدث الشواربه عن محور البيئة بأن الأمانة تعمل على الاستثمار الأمثل للنفايات الصلبة وباشرت بإنتاج 5 ميغاواط في الساعة طاقة كهربائية من النفايات ، مما خفض كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية للامانة بمقدار 45% .

وناقش المنتدون في ختام الجلسة أبرز المحاور والمشاريع والخطط التى تعمل الامانة على إنجازها في العاصمة عمان . وأجاب الشواربه على الأسئلة المتعلقة بهوية المدينة العمرانية والبناء الأخضر واستراتيجية الأمانة لمواجهة آثار وتداعيات التغير المناخي على المدينة .