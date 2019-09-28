المعلمين : أجلنا الخروج للرابع .. ولدينا إجراءات أكثر قسوة

وطنا اليوم-عمان:قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة إن رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز أخير خرج وتحدث عن أمة النقابة مع الحكومة، مشيرا إلى أن الرزاز قد تأخر كثيرا وكان عليه الاهتمام اكثر.

ووصف حديث الرزاز عن أزمة النقابة مع الحكومة المتناقضة، فالرزاز يتحدث عن ربط العلاوة بالأداء وهنا يتحدث عن المسار المهني وهذا مرفوض من قبل النقابة.

وأشار إلى أن الفريق الحكومي وعلى رأسه الرئيس الرزاز لم يتحدثوا عن علاوة المعلمين وهي 50% وهي علاوة تاريخية منذ 2014 ما يدل أن هناك برود وإدارة ظهر للتعاطي مع مطلب المعلمين.

وكشف أن النقابة اجتمعت مع فروعها لتقييم الإضراب حيث تبين أن الإضراب ناجح، مؤكدا الإصرار على الإضراب المفتوح حتى تحقيق مطلب النقابة.

وأضاف أن النقابة أجلت التصعيد والخروج للرابع مرة أخرى، كتصعيد آخر لبداية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أن النقابة قد تلجأ إلى خطوات تصعيدية أكثر قسوة.