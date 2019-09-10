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الرزاز يهدد : اذا اصر المعلمون على الاضراب فلكل حادث حديث
وطنا اليوم-عمان:أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن هناك طريقين للتعامل مع ملف علاوة المعلمين، احدهما طريق التصعيد والمغالبة والاخر هو طريق الحوار.
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