فشل اجتماع الأطباء و الصحة .. والنقابة تهدد بالتصعيد

وطنا اليوم-عمان:قالت نقابة الاطباء الاردنيين إن لقاء عقد اليوم مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر وبحضور رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب، حول مطالب النقابة.

وبينت النقابة أن ما طرح في اللقاء لا يرقى الى تحقيق مطالب اطباء وزارة الصحة.