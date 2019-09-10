 وطنا نيوز -فشل اجتماع الأطباء و الصحة .. والنقابة تهدد بالتصعيد
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فشل اجتماع الأطباء و الصحة .. والنقابة تهدد بالتصعيد
التاريخ : 10-09-2019 04:26:09 المشاهدات: 1378

وطنا اليوم-عمان:قالت نقابة الاطباء الاردنيين إن لقاء عقد اليوم مع وزير الصحة الدكتور سعد جابر وبحضور رئيس اللجنة الصحية بمجلس النواب، حول مطالب النقابة.
وبينت النقابة أن ما طرح في اللقاء لا يرقى الى تحقيق مطالب اطباء وزارة الصحة.
وأعلنت النقابة أن الاجراءات التصعيدية مستمرة مؤكدة أن باب الحوار مع الحكومة مفتوح.








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