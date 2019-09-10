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جماعة عمان لحوارات المستقبل تستنكر محاولات الاستقواء على الوطن
وطنا اليوم-عمان:استنكرت جماعة عمان لحوارات المستقبل أن تستقوي أية جهة على الوطن تحت أية ذريعة, وقالت الجماعة في بيان أصدرته اليوم أنه لا أحد ينكر حق المعلمين في تحسين أوضاعهم, علماً بأنها ليست الأوضاع الاسوء بين سائر شرائح المجتمع الأردني والعاملين في اجهزة الدولة المختلفة, بما في ذلك جنود قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية, الذين يمضون أوقاتهم تحت لفح الشمس وقرص البرد ليتمكن غيرهم بما فيهم المعلمين من النوم بهدوء وطمأنينة بين أبنائهم ومع ذلك لم يتذمروا ولم يفعلوا ما فعله المعلمين بالضغط على الوطن من خلال ارتهان العملية التعليمية, وأسرها لمقايضتها بمطالبهم التي من شأنها في هذه المرحلة المساهمة في إنهاك وطننا وتعميق أزمته الاقتصادية في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلدنا.
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