نقابة المعلمين : تصريحات الرزاز مستفزة وتدفع للتأزيم

وطنا اليوم-عمان:أكدت نقابة المعلمين في أول رد لها على تصريحات رئيس اوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن إضراب منتسبيها مستمر، وان علاوة الـ 50% لا تراجع عنها.

واعتبرت النقابة في تصريحات أن حديث الرزاز مستفز ويدفع إلى التأزيم.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تصريحات تلفزيونية إن الحكومة توصلت مع نقابة المعلمين السابقة إلى اتفاق شامل حول الوضع المعيشي للمعلم يرتبط بحوافز ليست فقط بـ 50 % بل 250 %.

وأضاف الرزاز أن الحكومة تدرك أهمية المعلم وشعوره بالأمان، لكن ما توافقنا عليه أن نربط العلاوات بمؤشر قياس لأداء المعلم والأهم آداء الطالب وهذا مهم جدا ولن نتراجع عنه.

وأكد الرزاز إلتزام الحكومة وإيمانها بلغة الحوار مع نقابة المعلمين، لافتا أن الحكومة توصلت الى اتفاق شامل مع مجلس النقابة السابق حول جميع القضايا المطروحة اليوم.

وأشار الرزاز إلى ان الحكومة كانت ننتظر من مجلس النقابة الحالي أن نبدأ الحوار من حيث انتهينا مع المجلس السابق لا أن نضع كل شيء جانباً والبدأ من جديد.

وقال الرزاز: "اذا ارادت كل جهة أن تأخذ حقها بهذه الطريقة الى أين سنصل في البلد".