مفاجآت وتطورات جديدة حول اضراب المدارس بالاردن

وطنا اليوم-عمان: المفاوضات بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين وصلت الى طرق مسدودة وعدم اتفاق بالرغم من تنوع اللقاءات والطروحات بين الطرفين الا ان التوافق غائب عن كل اللقاءات وهو الامر الذي يصعب مهمة ايجاد الحلول والوصول لتفاهمات تنزع فتيل الازمة خصوصا ان هناك طرفا ثالثا في العملية التعليمية يتعرض لاقسى العقوبات بحرمانه من التعليم وهم الطلاب.

وبعد تراشق البيانات بين الجانبين وغياب مبادرات حسن النوايا للطرفين فان لغة التصعيد اصبحت حديث المعلمين خصوصا انهم سيناقشون عودتهم للاحتجاج والاعتصام على الدوار الرابع بعد ثلاث ايام من الاضراب داخل اسوار المدارس شحذت لهم العزيمة بمواصلة المطالب بكافة الطرق.

الاعتصام الاول يوم الخميس الماضي وبتقديرات الجميع اوصل الرسالة الكاملة عن تماسك جسم النقابة واعضاء المجلس، ومن بعده اتى الاضراب ليشكل وسيلة ضغط على الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم للاستجابة لمطلب العلاوة التي يطالب بها المعلمون منذ 2014.