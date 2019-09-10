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مفاجآت وتطورات جديدة حول اضراب المدارس بالاردن
وطنا اليوم-عمان: المفاوضات بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين وصلت الى طرق مسدودة وعدم اتفاق بالرغم من تنوع اللقاءات والطروحات بين الطرفين الا ان التوافق غائب عن كل اللقاءات وهو الامر الذي يصعب مهمة ايجاد الحلول والوصول لتفاهمات تنزع فتيل الازمة خصوصا ان هناك طرفا ثالثا في العملية التعليمية يتعرض لاقسى العقوبات بحرمانه من التعليم وهم الطلاب.
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