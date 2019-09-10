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نذير رشيد يرد على كتاب سيرة الامير زيد بن شاكر
وطنا اليوم-عمان:رد وزير الداخلية الاسبق ومدير المخابرات الاسبق الفريق الركن متقاعد نذير أحمد الرشيد على الكتاب الذي تناول سيرة المرحوم الأمير زيد بن شاكر.
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