الرزاز: لن نتراجع عن ربط العلاوات بمؤشر قياس لآداء المعلم

وطنا اليوم-عمان: أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز أن الحكومة لن تتراجع عن ربط العلاوات بمؤشر قياس لآداء المعلم .

وقال الرزاز في حديث للتلفزيون الأردني بُثت مقتطفات منها عصر الثلاثاء "لقد توصلنا مع النقابة السابقة إلى اتفاق شامل حول الوضع المعيشي للمعلم يرتبط بحوافز ليست فقط بـ 50 % بل 250 %".

وأضاف الرزاز "لأننا ندرك أهمية المعلم وشعوره بالآمان، وتوافقنا أن نربط العلاوات بمؤشر قياس لآداء المعلم والأهم آداء الطالب ولن نتراجع عنه".

وأجرى المقابلة الزميل أنس المجالي مدير الأخبار في التلفزيون الأردني.

ومن المتوقع أن تعرض المقابلة كاملة عند الساعة الثالثة عصر الثلاثاء.