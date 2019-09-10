الرئيسية | محليات مؤسسة الضمان الاجتماعي تفوز بالمركز الأول بجائزة الأردن للأعمال ضمن فئة الحكومة الإلكترونية

وطنا اليوم-حازت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على المركز الأول بجائزة الأردن للأعمال ضمن فئة الحكومة الإلكترونية التي تُقدّمها شركة (Front Row) وهي جائزة تُمنَح بناءً على التصويت والحصول على أعلى الأصوات، وقد شارك في التصويت حوالي (300) ألف شخص نالت مؤسسة الضمان أعلى الأصوات ضمن الفئة المذكورة.

وتسلم مدير عام المؤسسة الدكتور حازم الرحاحلة الجائزة خلال الحفل الذي رعاه الرئيس التنفيذي ومالك شركة (Front Row) للنشر والخدمات الإعلامية السيد إياد شحادة بحضور عدد من كبار رجال الاعمال وشخصيات سياسية واقتصادية.

من جانبه أكد الرحاحلة ان المؤسسة تعمل على أتمتة كافة خدماتها حيث قدمت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي شكّلت نقلة نوعية في تقديم الخدمة الفضلى للمشتركين وقد اشتملت هذه الخدمات على التسجيل الالكتروني للمشترك والعامل والاطلاع على تفاصيل الاشتراك و تحديث بيانات المشترك والمنشآت فضلاً عن تسهيلات كبيرة عبر التطبيقات الالكترونية المتكاملة لمشتركي الاختياري والدفع الالكتروني إضافة الى خدمات ومنافع تتصل ببدلات الأمومة والتعطل عن العمل، وقريباً ومع نهاية هذا العام سيتم تقديم خدمات الكترونية خاصة بإصابات العمل والتقاعد والتعويضات وغيرها من الخدمات التي تسهم في خدمة المواطنين .

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