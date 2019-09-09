الرئيسية | محليات ارادة ملكية بالموافقة على تعيين قضاة متدرجين.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (256) تاريخ 1/9/2019 المتضمن الموافقة على تعيين خريجي المعهد القضائي الأردني الفوج التاسع عشر المذكورة أسماؤهم تالياً قضاة متدرجين في الدرجة السابعة وتسميتهم للعمل في مراكز الأعمال المبينة إزاء اسم كل واحد منهم اعتباراً من تاريخ 15/9/2019. 1. السيدة/ منار احمد عبد ربه الحجــــــــــــاج لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 2. السيدة/ هديل علي عليان ابو زيــــــــــــــــــد لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 3. السيدة/ مرام مروان محمد مريزيـــــــــــــــــق لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 4. السيدة/ تسنيم عبد الحميد سليم الحبابسـة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 5. السيـــــد/ نايف محمد نايف العمـــــــــــــــــري لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 6. السيدة/ سلمى محمد خلف الشتيــــــــــــوي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 7. السيـــــد/ طارق ابراهيم خالد الرواشــــــــدة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 8. السيدة/ جمانة "محمد عيد" سعدي برقـــــان لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 9. السيـــــد/ جهاد ضيف الله امين الجعافــرة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 10. السيــدة/ وسام يونس حسين خطاطبــــــــة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 11. السيدة/ اسراء جميل ابراهيم التويجـــــــــــر لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 12. السيـــــد/ محمود ناجح محمود رحـــــــــــــال لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 13. السيدة/ غيداء ابراهيم مسلم الدرعـــــــاوي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 14. السيـــــد/ ابراهيم خالد محمد الشمــــــــــــري لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 15. السيدة/ دعاء عواد شامان العيســـــــــــــــى لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 16. السيـــــد/ قفطان عايد كريم العــــــــــــــــدوان لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 17. السيـــــد/ معاذ محمد سعيد البشتــــــــــــاوي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 18. السيدة/ ريم ناجي عبد المجيد الغدايــــــرة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 19. السيـــــد/ مهند شوكت يونس البشتــــــاوي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 20. السيـــــد/ شرف علي خالد بعيـــــــــــــــــــــرات لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 21. السيـــــد/ راشد تحسين عبدالحليم الجـــــزازي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 22. السيدة/ رولا كمال سالم العجرمــــــــــــــــــــي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 23. السيـــــد/ عصمت حسين يوسف الرحامنــــه لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 24. السيدة/ نور راتب علي العلـــــــــــــــــــــــــــــــي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 25. السيدة/سوسن عبدالرحمن عبد الله الخطيب لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 26. السيـــــد/ شادي عبد الله هاشم الحراحشـــــة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 27. السيــدة/ اسلام احمد موسى عطـــــــــــــون لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 28. السيدة/ ابتهال محمد حسن الجبالــــــــــــي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 29. السيـــــد/ منتصر محمد سالم عمــــــــــوش لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 30. السيدة/ مجد خليف فرج العجاليـــــــــــــــــــن لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 31. السيدة/ فادية نبيل غازي الجوبــــــــــــــــــان لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 32. السيدة/ هيا اشرف ضيف الله الكباريتــي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 33. السيـــــد/ امجد عدنان عبد الجواد العويصـــــي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 34. السيدة/ رهف سليمان عوض الطراونـــــــة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 35. السيدة/ الاء قاسم محمد الرواشـــــــــــــــــدة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 36. السيدة/ خيرية محمد رشيد الخليلــــــــــــــي لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 37. السيـــــد/ علي عايد علي الشوابكــــــــــــــــــة لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 38. السيدة/ نادين محمد محمود ابو حشيـــــش لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 39. السيدة/ نانســي سميح زعل الجعافـــــــــــره لدى محكمة عمـــــــــــــــــــــــان الابتدائية 40. السيـــــد/ اسلام عبد العزيز علي القـضاة لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 41. السيدة/ كارولينا باسل محمد بني عبدالرحمـــــــن لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 42. السيـــــد/ بكر سليمان عبد الكريم السلامـــــات لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 43. السيـــــد/ مثنى يوسف احمد الحوامــــــــــدة لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 44. السيـــــد/ محمد راتب زهدي هـــــــــــــــــارون لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 45. السيدة/ اسراء علي محمود عنانـــــــــــــــــزة لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية

46. السيـــــد/ ليث جمال محمد القطاطشــــــــــة لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 47. السيدة/ امل سليمان فالح الهواوشــــــــــــة لدى محكمة جنوب عمـــــان الابتدائية 48. السيدة/ سميرة محمد عبد الحميد الساكت لدى محكمة شمال عمـــــان الابتدائية 49. السيـــــد/ لؤي نبيل حامد الرشايــــــــــــــــــــدة لدى محكمة غرب عمـــــــان الابتدائية 50. السيـــــد/ قصي محمد عبد الرحمن الثوابــي لدى محكمة غرب عمـــــــان الابتدائية 51. السيـــــد/ محمد فتحي ذياب ابو شنــــــدي لدى محكمة غرب عمـــــــان الابتدائية 52. السيدة/ رنا اعتيق سالم الموســــــــــــــــــــــه لدى محكمة غرب عمـــــــان الابتدائية 53. السيدة/ نيفين صلاح عطا الله الرواجفة لدى محكمة غرب عمـــــــان الابتدائية 54. السيدة/ عبير خضر يوسف حمـــــــــــــــــــــد لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 55. السيـــــد/ قيس ياسين حمدان سحيمــــــان لدى محكمة اربــــــــــــــــــــــــــــد الابتدائية 56. السيـــــد/ مأمون عمر عبدالرحمن المشاعلة لدى محكمة اربــــــــــــــــــــــــــــد الابتدائية 57. السيدة/ نسيبة صالح عبدالنبي الزبيدات لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 58. السيـــــد/ محمد هاني صبحي السبايلـــــــة لدى محكمة اربــــــــــــــــــــــــــــد الابتدائية 59. السيـــــد/ نعمان احمد عبدالله الوريكـــــات لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 60. السيـــــد/ اسامة عصام علي الزيادنـــــــــــة لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 61. السيدة/ نور سامي قاسم عضيبـــــــــــــــات لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 62. السيدة/ اديل محمود احمد الزيدانيــــــــــــن لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 63. السيـــــد/ شرف عبدالكريم عبدالجليل البريزات لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 64. السيـــــد/ عمر وليد عمر ابو جامـــــــــوس لدى محكمة شرق عمـــــان الابتدائية 65. السيدة/ اسيل محمد عبد الحكيم الرشــق لدى محكمة جنوب عمــــان الابتدائية 66. السيدة/ سكينة محمد صالح الرواضيــــــة لدى محكمة جنوب عمــــان الابتدائية 67. السيـــــد/ "محمد خير" حسن علي شويــــات لدى محكمة شمــــال عمــــان الابتدائية 68. السيـــــد/ حذيفة محمد احمد البستنجــــــي لدى محكمة الزرقـــــــــــــــــــاء الابتدائية 69. السيدة/ سارة زياد صالح مناصـــــــــــــــــــــرة لدى محكمة جنوب عمــــان الابتدائية 70. السيدة/ مرام محمد عبد الله الحيــــــــــــاري لدى محكمة جنوب عمــــان الابتدائية 71. السيدة/ اسراء شكري محمد الصغيـــــــــــــر لدى محكمة الزرقـــــــــــــــــــاء الابتدائية

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