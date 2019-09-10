نتائج انتخابات مجالس المحافظات في المملكة.. أسماء

وطنا اليوم-عمان:جرت الثلاثاء، انتخابات في مجالس المحافظات "اللامركزية" الثلاثاء، لاختيار رؤساء وأعضاء مجالسها.

وفاز الدكتور أحمد عليمات برئاسة مجلس محافظة الزرقاء " اللامركزية "بحصوله على 25 صوتا مقابل 13 صوتا لمنافسه الدكتور ماجد الخضري في الانتخابات التي جرت اليوم في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء .

وفاز سلامة البلوي بمنصب نائب رئيس مجلس المحافظة ب 25 صوتا وفدوى الشيخ بمنصب مساعد رئيس المجلسب 30 صوتا.

وفاز محمد الزوايده برئاسة مجلس محافظة العقبة وحصل على 12 صوتا مقابل 7 اصوات حصل عليها منافسه محمد المغربي من أصل 19 صوتا عدد أعضاء المجلس، وفاز في منصب نائب الرئيس عطا المنزلاوي كما فاز في منصب مساعد الرئيس علي ابو خليل.

وانتخب مجلس محافظة الكرك صايل المجالي رئيسا بالتزكية وإبراهيم المبيضين نائبا للرئيس ومجاهد القروم مساعدا، كما انتخب المجلس أعضاء اللجان الدائمة.

وفاز الدكتور يوسف غليلات برئاسة مجلس محافظة مأدبا بحصوله على 10 اصوات مقابل 9 اصوات لمنافسة عبدالرحيم الحلايبة وفق ما اعلن رئيس لجنة الانتخابات المهندس محمد جمالية، كما فاز بمنصب نائب الرئيس حسن قبيلات والمهندس محمد جمالية بمنصب مساعد الرئيس.