تفاهمات بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للعدول عن الإضراب

وطنا اليوم-عمان:أفادت مصادر مطلعة بالوصول الى تفاهمات ايجابية بين نقابة الاطباء ووزارة الصحة، للعدول عن الاضراب المتوقع للأطباء في الاردن.

وقالت المصادر ذاتها، ان اجتماع نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر ، كان ايجابيا والوزارة تفهمت مطالب الاطباء حول الحوافز.

وعقد اجتماعاً صباح الثلاثاء، بين نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، ووزير الصحة الدكتور سعد جابر في وزارة الصحة.

وأشارت المصادر ، إلى أن الاجتماع يبحث رفع الحوافز للأطباء من 30 % إلى 70 %، بدل التقارير الطبية للوافدين، وهو ما طالبت به النقابة سابقا.

وكان نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس، قد طالب الحكومة قبل أيام بصرف حوافز الأطباء التي تم التوافق عليها مع وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن.

وفي حديث سابق للعبوس على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال : "إن الوفاء بالوعد واجب، إذ تم وعد الأطباء وكل كوادر الصحة قبل 6 أشهر بأن يكون لهم حق من صميم عملهم”، ملمحاً إلى "إجراءات تصعيدية في حال لم تف الحكومة بالتزاماتها”، مؤكدا أننا “لا نركب الموجة” في إشارة الى إضراب المعلمين، فـ”هذا وعد منذ 6 أشهر يجب أن ينفذ".