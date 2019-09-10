الشوبكي: الحكومة سمحت باستيراد سولار يسبب أمراضاَ خطيرة

وطنا اليوم-عمان:قال الخبير في قطاع المحروقات عامر الشوبكي، إن الحكومة وافقت على السماح للشركات المستوردة للمشتقات النفطية باستيراد مادة السولار الأقل جودة (يورو 3) بعد أن كان الشرط لاستيراد السولار أن لا تقل مواصفته عن (يورو 5).

ومن المعروف بحسب الشوبكي أن مواصفة السولار يورو3 تعني السماح بمعدل كبريت(sulfur) مرتفع تصل لغاية 350 ملغم/كغ بينما السولار بمواصفة يورو 5 لا يتجاوز فيه نسبة الكبريت 10 ملغم/كغ.

وأستغرب الخبير من القرار الحكومي بالسماح بإستيراد سولار مرتفع الكبريت وأقل جودة من منتج مصفاة البترول مع العلم بأن منظمة الصحة العالمية وجمعية السرطان الأمريكية والعديد من المنظمات الصحية أجمعت على أن انبعاثات العادم وناتج حرق من مركبات وآليات تستخدام السولار عالي الكبريت هو من أسباب ازدياد مرض سرطان الرئة ، عدا التلوث البيئي وأضرار أخرى لذلك عمدت الكثير من دول العالم على منع استعمال السولار بمواصفات يورو 3.

ويأتي هذا القرار الصادم بعد أن كان الهدف من السماح للشركات بإستيراد المشتقات النفطية هو إستيراد مواد ذات مواصفات عالمية أفضل لمصلحة المواطن والبيئة ولذلك وفي بداية عام 2017 ألزمت الحكومة الشركات بإستيراد السولار بمواصفة يورو 5 فهل يجوز الرجوع للخلف من حيث جودة المنتج المستورد ، مع العلم ان أوروبا منعت استخدام اليورو 3 منذ سنة 2005 والذي سمحت به الحكومة اليوم ونحن على ابواب 2020 .

وأضاف بأن الغريب هو أن “الحكومة ستقوم بحساب سعر السولار الجديد على أساس يورو 5 الذي يقل عن سعر يورو ٣ عالمياً ، مما سيؤدي لأرباح إضافية للشركات المستوردة تصل لعدة ملايين سنويا على حساب مصلحة المواطن”.