الرئيسية | محليات اضراب المعلمين .. الرزاز غائب وكل السيناريوهات واردة

وطنا اليوم-عمان:أخفقت جولة المفاوضات الثانية بمبادرة من لجنة برلمانية بين المعلمين والحكومة في مشهد التأزيم ودخل اضراب المعلمين في يومه الثالث حيث خلت الغرف الصفية من التلاميذ وبقي المعلمون في المكاتب والساحات.

واعلن الطرفان عدم حصول إتفاق.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني بان اللقاء المنعقد مساء الاثنين بمبادرة من سليمان بدور رئيس لجنة التربية في مجلس النواب رفضت فيه كل الاقتراحات التي تقدمت بها الحكومة.

كما اعلن نقيب المعلمين بالوكاله ناصر نواصره في فترة متأخرة منتصف الليل بان الاضراب مستمر وان الحكومة تقدمت بمقترحات لزيادات سنوية على رواتب المعلمين مربوطة بالفئات الادارية ورفضت جميعها.

وشدد نواصره في خطاب مصور له لجميع المعلمين في المملكة على ان ما تقترحه الحكومة بعيد تماما عن المطلب الاساسي ملاحظا بان احدا في السلطة لم يتقدم بعد بإعتذار عن الاساءة الامنية للمعلمين يوم الخميس الماضي.

وطلب النواصره من المعلمين الحصول على موقف النقابة الرسمي منها فقط .

وكانت عدة مدارس في المحافظات قد اعلنت انتهاء الاضراب فيها لكن حجم الإلتزام بالإضراب فاجأ جميع الاوساط .

وبموجب دخول الاضراب ليومه الثالث والاستعصاء في المفاوضات بين الحكومة ونقابة المعلمين لا تزال الازمة والتي تتخذ بعدا وطنيا متواصلة .

ولا تزال جميع الاطراف على الشجرة فيما يسأل الجميع عن اسرار غياب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور عمر الرزاز عن المشهد من الخميس الماضي حيث لم يصدر عنه اي تصريح او موقف.

وقالت مصادر حكومية ان الرزاز قرر الابتعاد عن المشهد ليدير الملف عن بعد وسيظهر للتحدث بالتفاصيل تعزيزا للحوار وفي حال التوصل لأي اتفاق في الوقت الذي لا يبدو فيه أن البوصلة تؤشر على اي حلول او معالجات محتملة.

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