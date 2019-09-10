وطنا اليوم-عمان:أعلنت شركة مياه الأردن "مياهنا"، تأثر جزئي على ضخ المياه لمناطق في عمان والزرقاء.

وقالت "مياهنا" في بيان لها، صباح الثلاثاء: إن أدوار مناطق جنوب عمان المائية وبعض مناطق محافظة الزرقاء ستتأثر جزئياً، بسبب وقف محطة المنتزه عن العمل مؤقتاً لغايات إنجاز أعمال الصيانة المبرمجة.

وذكرت الشركة، انها ستباشر أعمال الصيانة المبرمجة لتركيب مضخات جديدة في المحطة من خلال مشروع توفير الطاقة في المحطة صباح السبت المقبل، موضحة ان فترة توقف المحطة ستكون بين 12 ساعة و 16 ساعة، وان استئناف الضخ سيتم فور الانتهاء من أعمال الصيانة وفق برنامج الدور المعد مسبقاً.

والمناطق التي ستتأثر جزئياً في عمان هي: لواء ناعور، الزهور، الجويدة، أم الحيران، العلكومية، الطيبة، خريبة السوق، نزهة سحاب، المستندة، الرجيب، أبو علندا، العبدلية، حي الباير، كلية حطين، إسكان المالية والزراعة، إسكان العثمان.

وفي محافظة الزرقاء: الزواهرة، الجبل الأبيض، الجنينه، حي زمزم، حي الجبر، وادي الحجر، جناعة، جبل رحمة، جبل طارق.

والرصيفة: النقب، إسكان المعلمين، إسكان هاشم، الفاخورة، حي الجندي، حي جعفر، حي الرشيد، حي جريبا، الجبل الشمالي، حي منطقة البيبسي، العراتفة.