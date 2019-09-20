 وطنا نيوز -تجديد ترخيص مطار الملك الحسين الدولي
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
تجديد ترخيص مطار الملك الحسين الدولي
التاريخ : 10-09-2019 11:24:43 المشاهدات: 1139

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني كابتن هيثم مستو عن تجديد رخصة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بعد انتهاء عمليات الكشف الفني من قبل الهيئة حيث استوفى المطار كامل المتطلبات الدولية ومتطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني التي كان من الواجب تصويبها لمنحه الترخيص .

وقامت الهيئة في وقت سابق بمنح تفويض بتشغيل المطار وذلك لغايات تصويب بعض المتطلبات التنظيمية والفنية قبل إصدار شهادة تجديد ترخيص للمطار.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق