تجديد ترخيص مطار الملك الحسين الدولي

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني كابتن هيثم مستو عن تجديد رخصة مطار الملك الحسين الدولي في العقبة بعد انتهاء عمليات الكشف الفني من قبل الهيئة حيث استوفى المطار كامل المتطلبات الدولية ومتطلبات هيئة تنظيم الطيران المدني التي كان من الواجب تصويبها لمنحه الترخيص .

وقامت الهيئة في وقت سابق بمنح تفويض بتشغيل المطار وذلك لغايات تصويب بعض المتطلبات التنظيمية والفنية قبل إصدار شهادة تجديد ترخيص للمطار.