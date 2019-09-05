تحريض إعلامي غير مسبوق ضد المعلمين بالأردن

وطنا اليوم-عمان:دخل إضراب المعلمين في الأردن يومه الثالث، بعد أن فشلت جولة جديدة من المحادثات التي أجريت مساء الاثنين، بين الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين.

وأكدت نقابة المعلمين أن إضرابها المفتوح عن العمل، مستمر حتى تلبية مطالبها، مؤكدة أنها قدمت تنازلات من أجل التوصل إلى حل إلا أن الحكومة لم تتعاون معها.

ويحاول مجلس النواب التوسط لحل مشكلة الإضراب، وآخر جهوده لقاء جمع الاثنين، رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، ونائب نقيب المعلمين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة.



نظام الرتب و8 في المئة



وأوضح النواصرة، لوسائل الإعلام أن وزير التربية والتعليم وليد المعاني حمل للمعلمين مقترحا بمنح زيادة على أساس "نظام الرتب"، وبنسب وأرقام متدنية لا تلبي طموح المعلمين، وفق قوله.

وأضاف النواصرة أن النظام المقترح يحرم كثيرا من المعلمين من الزيادة، بالاضافة إلى أن الزيادة أصلا بنسب قليلة تتراوح بين 6 و8 في المئة.

ولفت إلى أن الأرقام والمقترحات التي حملها الوزير كانت بعيدة عن مطالب المعلمين.

إلى ذلك، أكد عضو مجلس نقابة المعلمين غالب أبو قديس، أن لقاء النقابة بوزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني، انتهى دون التوصل لأي اتفاق.

وقال أبو قديس إن الحكومة عرضت زيادة على نظام "الرتب/ حوافز"، وبأرقام غير مرضية ولا تلبّي طموح المعلمين.

وأكد أن الاضراب مستمر في جميع المدارس.

وأحجمت عائلات في الأردن عن إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب الإضراب، بين مؤيد ومعارض.



تحريض إعلامي



وعلى الرغم من أن إضراب المعلمين مطلبي، إلا أنه واجه تحريضا إعلاميا غير مسبوق، حيث تناولت مواقع محلية أردنية الحدث بشكل يدين المعلمين وإضرابهم.

وفضلت بعض المواقع أن تربط إضراب المعلمين بجماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من تأكيد نائب نقيب المعلمين أن النقابة لا تتبع لحزب أو حركة أو تنظيم، مطالبا بالإتيان بأي دليل يثبت عكس ذلك.

وقامت مواقع أخرى بترويج صور لطلاب يجلسون في مقاعدهم دون معلم، من أجل التحريض على المعلمين المضربين، رغم تصاعد المطالب بعدم إرسال الأهالي أبناءهم إلى المدارس وسط الإضراب المستمر.

وركزت صحف مثل الرأي والدستور، على وقفات نظمها بعض أهالي الطلاب، تدعو إلى وقف الإضراب، وبدء العام الدراسي، وتجاهل مطلب المعلمين.

ويطالب المعلمون بعلاوة على الراتب 50 في المئة، التي سبق أن وعدتهم بها الحكومة قبل خمس سنوات، ولم تقم من حينها بتقديم أي زيادة وتقسيمها على عدد من السنوات.