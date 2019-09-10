الرئيسية | محليات وزير الصحة يرد على دعوة نقابة الأطباء للإضراب

وطنا اليوم-عمان:ردّ وزير الصحة، سعد جابر، على دعوة نقابة الأطباء، للإضراب عن العمل، لرفع حوافزهم التي تعهدت بها الحكومة قبل أشهر.

وقال جابر ، إن الحكومة لم تلتزم رسميا برفعها، ولا يوجد كتاب رسمي واحد يُثبت ذلك.

وأوضح أن وزير الصحة السابق، وعد النقابة بالرفع في حال تحقق مبلغ توقعت الوزارة تحصيله وقتها.

وتابع جابر، أن ذلك المبلغ الذي تحدث عنه الوزير السابق، لم يتحقق، فلم يعد بإمكان الوزارة رفع الحوافز بناء على عدم تحصيل المبلغ.

وأكد الوزير أن اجتماعا سيعقد اليوم مع مجلس نقابة الأطباء، لبحث المسألة، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن هي الهدف.

وأعلنت نقابة الأطباء، أن الثلاثاء القادم الموافق ١٧/٩/٢٠١٩ سيكون أول أيام التوقف عن العمل ولمدة يوم واحد، في حال عدم الاستجابة لمطالب أطباء الصحة.

وأضافت النقابة، أنه سيليه في الأسبوع القادم يومان متتاليان ٢٣ و ٢٤ من نفس الشهر وفي الأسبوع الذي يليه ثلاثة أيام متتالية (٣٠ - ٩ )و( ١-٢)-١٠... ومن ثم الدخول في إضراب مفتوح.

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