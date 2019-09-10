الرئيسية | محليات المعلمين تحذر من ضرب النسيج الاجتماعي بـ تجييش أولياء الأمور

وطنا اليوم-عمان:قال نائب نقيب المعلمين الأردنيين الدكتور ناصر نواصرة إن محاولة تجييش أولياء الأمور ضد المعلمين هي محاولة خطيرة تعبث بالنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي ومن شأنها زرع الفتنة.

وأضاف نواصرة في بيان مقتضب : "نتمنى على العقلاء في الحكومة التحلي بالحكمة والمسؤولية والحس الوطني في التعامل مع ملف المعلمين حاليًا".

الى ذلك أكد الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم، ان النقابة لا زالت منفتحة على الحوار مع الحكومة لانهاء اضراب المعلمين .

وقال نديم في تصريحات صباح الثلاثاء: ان نقابة المعلمين أرشدت الحكومة لمخارج في الموازنة لاعطاء علاوة للمعلمين ، حقوقهم، لكنه لم يكشف عن تفاصيل هذا العرض.

وأشار نديم ، الى ان الاجتماعات مع الحكومة "اجتماعات بروتوكولية" وتعتمد على المصلحة وتضيع الوقت منذ 4 سنوات ، داعيا الى وسيط ضامن للاتفاقات المقبلة بين الحكومة والنقابة .

وبين أن المعلم وصل الى حد اليأس بسبب نهج الحكومات تجاهه، مؤكدا ان المعلم له علاوة مستحقة منذ العام 2014، والحكومة تنكرت لها.

وأكد أن النقابة لم تشترط شيء على الحكومة ولكنها نقلت مطالب المعلمين للحكومة ، مشيرا الى انه في حال تنازل المعلم عن حقه أصبحت هذه املاءات حكومية عليه ولا يحق للحكومة معاملة المعلمين بهذه الطريقة .

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