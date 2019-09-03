لليوم الثالث.. المعلمون يواصلون اضرابهم في المدارس الحكومية

وطنا اليوم-عمان:يواصل المعلمون في مختلف المدارس الحكومة المنتشرة بالمملكة، اضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، في مسعى لتحقيق مطالبهم من الحكومة.

ياتي ذلك بعد جولة جديدة من المفاوضات انتهت دون اتفاق، حيث عقد مساء الاثنين، حوارا جديدا بين نائب نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم برعاية رئيس لجنة التربية النيابية ابراهيم البدور.

ويطالب المعلمون الحكومة بمنحهم علاوة الـ 50% ، والتحقيق بمجريات اعتصامهم على الدوار الرابع الخميس الماضي.