وطنا اليوم-قرر ملتقى النشامى للجالية الاردنية حول العالم ، عقد المؤتمر الدولي الأول لملتقى النشامى للجالية الأردنية في اوروبا ، تحت رعاية كريمة من القنصل الاردني السيد زيد نفاع و رئيس ومؤسس الملتقى المهندس ايمن الرفاعي حفظهما الله و تم اختيار مدينة بودابست – هنجاريا باستضافة المؤتمرين ما بين 5 – 6 تشرين اول (اكتوبر) 2019، تحت شعار : "وحدتنا عزيمة و قوة".

يشكل هذا المؤتمر الجامع لكافة إلاردنيين بدون تميز، فرصة من اجل التعارف و التباحث في شؤونهم العامة و الخروج بقرارات و توصيات تسهل عليهم التواصل في ما بينهم و مع وطنهم الأم ، و سيتم دعوة ممثلي السلك الدبلوماسي الأردني في أوروبا و ممثلي المؤسسات الأردنية في اوروبا والشخصيات الأردنية والعربية التي لها بصمة إنسانية وخدمية و بعض المسؤولين الرسميين في جمهورية هنجاريا و عدد من الشخصيات الأردنية و رجال الأعمال المهتمين بشؤون المغتربين، بهدف تنسيق الجهود والتواصل بين الجميع للوصول الى تعزيز و تقوية تواصل الأردنيين في أوروبا فيما بينهم و مع وطنهم الام ، ومناقشة جميع الموضوعات التي تتعلق بالمغتربيين لايصالها لصناع القرار في مملكتنا الحبيبة .

ومن المتوقع أن يشارك في فعاليات المؤتمر نحو 150 الى 200 شخصية من أكثر من 30 دولة، لمناقشة افضل الطرق لتمثيل الأردنيين في اوروبا من خلال الإعلان عن إطلاق ملتقى النشامى للجالية الأردنية في أوروبا و إقرار اللوائح الداخلية والقانون الأساسي و انتخاب رئيس و هيئة إدارية يتفق عليها. وسوف يكرم راعي المؤتمر الشخصيات الاردنية المميزة في كل باد أوروبي والضيوف الكرام من خارج أوروبا في الجلسة الختامية. كما ينظم المؤتمر معرض صور عن الأردن اضافة الى حفل فني اردني يحيه فنان أردني. ولتسهيل المشاركة تم الاتفاق مع عدد من الفنادق في وسط العاصمة لتقديم عروض تصل إلى 45٪ بعد حجز مبدئي من خلال أصحاب الفنادق رجال الأعمال الأردنيين النشميان زهير عوض وسمير حمدان. وتم حجز قاعة المؤتمرات في فندق الماريوت في وسط العاصمة بودابست التي تتسع لأكثر من ٢٠٠ شخص و تم ترتيب جولة سياحية مجانية في العاصمة بودابست وضواحيها للضيوف الكرام .



عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر

د. محمود الدبعي

د. رائد الرفاعي

الاستاذ محمد البشتاوي

د ايمن دغلس

السيد خالد البلوي

الاستاذ نجيب السموري

السيد بلال الرحابنة

د شادي العزام