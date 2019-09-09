وزير تربية أسبق يقدم حلا لأزمة النقابة مع الحكومة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور فايز السعودي أن هناك حلول يمكن التوصل لها بين الحكومة والنقابة، وكان يمكن تجاوز ما حدث.

وأضاف أن الإنفاق على التعليم في الأردن ضعيف جدا، في موازنة 863 مليون، بحيث ان حجم الإنفاق على الطالب لا يصل إلى 500 دينار وهذا من أقل دول العالم، فالقضية هي خدمات تعليمية، لافتا إلى أن الأصل أن تكون النسبة 25% كما هو الحال في الدول الثانية.

وبين أن المسار المهني يرتبط بالانجاز والأداء، مؤكدا أنه سيطبق على الجميع، أي هناك محطات تقويمية للمعلم في مراحل معينة، ويأخذ العلم رتبة معينة وراتب معين لها، تبدأ من معلم أول ثم معلم خبير ثم معلم قائد والذي يأخذ أعلى راتب، وهذا سيحسن الوضع التعليمي في الأردن، ولكن هذا يحتاج لبنية تحتية، فهناك نقص 800 مدرسة في الأردن.

وأوضح أن المعلم لن ينال 50% التي يريدها، فالحكومة تقول إن زيادة المعلم مرتبطة بالمسار المهني، ومن هنا يتخوف المعلم.

وتابع أن احد الحلول هو ثبات علاوة المعلم السابقة، وثم يدخل في المسار المهني يوجد فيه عدالة للجميع.

من جهته قال الخبير الإداري الدكتور هيثم حجازي إن المشكلة ترجع إلى 2011 حين تم هيكلة رواتب القطاع العام.

وأضاف أن تطوير مهنة التعليم يوجب السير في المسار المهني، مع احتفاظ المعلم بعلاوة 100% 100، فيمكن اعطائهم العلاوة والعام المقبل يبدأون بالسير في المسار المهني.

ودعا إلى فك الإضراب ولو جزئيا حتى يبدأ الحوار، دون مواقف مسبقة.