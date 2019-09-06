دفعة من تعويضات تجار وسط البلد نهاية الأسبوع

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الإثنين، إنه من المتوقع تسليم الدفعة الأولى، من تعويضات متضرري سيول وسط البلد، نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف الحاج توفيق، أنه من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من التعويضات، من أمانة عمّان، نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع القادم، على أبعد تقدير.

وأوضح أن التعويضات ستُسلم بعد انتهاء تدقيق ملفات التجار المتضررين، فيما ستبدأ الغرفة بصرفها على الفور للتجار، حين استلامها من الأمانة، وإضافة حصة الغرفة على التعويض.