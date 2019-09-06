 وطنا نيوز -دفعة من تعويضات تجار وسط البلد نهاية الأسبوع
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دفعة من تعويضات تجار وسط البلد نهاية الأسبوع
التاريخ : 09-09-2019 08:35:07 المشاهدات: 972

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، الإثنين، إنه من المتوقع تسليم الدفعة الأولى، من تعويضات متضرري سيول وسط البلد، نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف الحاج توفيق،  أنه من المتوقع تسليم الدفعة الأولى من التعويضات، من أمانة عمّان، نهاية الأسبوع الجاري، أو بداية الأسبوع القادم، على أبعد تقدير.

وأوضح أن التعويضات ستُسلم بعد انتهاء تدقيق ملفات التجار المتضررين، فيما ستبدأ الغرفة بصرفها على الفور للتجار، حين استلامها من الأمانة، وإضافة حصة الغرفة على التعويض.


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