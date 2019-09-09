وزارة الصحة تكشف عن إجراءات للنهوض بالقطاع الصحي

وطنا اليوم-عمان:كشفت وزارة الصحة عن بعض الاجراءات ضمن خطتها الشمولية للنهوض بالقطاع الصحي في المملكة.

وقال الدكتور سعد جابر وزير الصحة بأنه تم رفع مشروع التعديل على بعض بنود قانون نقابة الأطباء ورفع مشروع تعديل نظام الألقاب وكما ورد من النقابة الى رئاسة الوزراء مباشرة للسير باجراءات اقرارها حسب الاصول، كما تم رفع مشروع نظام معدل للخلايا الجذعية وتعديل الاشتراطات للمقاصف المدرسية حفاظا على صحة الطلاب.

وأعلن الوزير جابر أنه تم الانتهاء من اجراءات تقييم شهادات الاختصاص للاطباء الذين حصلوا على شهاداتهم من خارج المملكة ممن انطبقت عليهم الشروط المعتمدة من المجلس الطبي وقد حددت الوزارة يوم الخميس القادم موعدا لتسليمهم الشهادات كما وان الوزارة بصدد استكمال الاجراءات القانونية والتنظيمية لتدريب (1000) طبيب سنويا في برامج الاقامة من الاطباء غير العاملين في وزارة الصحة لتخفيف حدة البطالة بين الاطباء وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص والخارج.

وتأتي هذه الاجراءات ضمن خطة شمولية تسعى وزارة الصحة لتنفيذها للنهوض بالقطاع الطبي في المملكة والقضاء على البطالة بين منتسبي هذا القطاع.