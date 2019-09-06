 وطنا نيوز -الخارجية : الحكومة لا تمنع الأردنيين من زيارة الباقورة والغمر
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الخارجية : الحكومة لا تمنع الأردنيين من زيارة الباقورة والغمر
التاريخ : 09-09-2019 07:42:28 المشاهدات: 1094

وطنا اليوم-عمان: اكدت الخارجية الأردنية في ردها على اسئلة للنائب ديمة طهبوب أن الحكومة لا تمنع الأردنيين من زيارة الباقورة والغمر.

وشددت الوزارة على انها احترام "الملكيات الخاصة في الباقورة والغمر".

وقالت الخارجية الأردنية إن الحكومة الاسرائيلية تقدمت بطلب رسمي للتشاور حول الباقورة والغمر بناء على نصوص ملاحق اتفاقية السلام.

وتاليا اسئلة النائب طهبوب واجابات الخارجية.








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