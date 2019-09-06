الخارجية : الحكومة لا تمنع الأردنيين من زيارة الباقورة والغمر

وطنا اليوم-عمان: اكدت الخارجية الأردنية في ردها على اسئلة للنائب ديمة طهبوب أن الحكومة لا تمنع الأردنيين من زيارة الباقورة والغمر.

وشددت الوزارة على انها احترام "الملكيات الخاصة في الباقورة والغمر".

وقالت الخارجية الأردنية إن الحكومة الاسرائيلية تقدمت بطلب رسمي للتشاور حول الباقورة والغمر بناء على نصوص ملاحق اتفاقية السلام.

وتاليا اسئلة النائب طهبوب واجابات الخارجية.







