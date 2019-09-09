الرئيسية | محليات بعد لقائه بالرزاز...المعاني يلتقي نواصرة

وطنا اليوم-عمان: قال الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم بأن لقاء يجري الآن مع وزير التربية والتعليم العالي وليد المعاني ومجلس نقابة المعلمين بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية ابراهيم البدور. وأكد نديم بأن اللقاء يعقد في منزل النائب البدور لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بعلاوة٥٠% والوصول حل يرضي جميع الأطراف.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر