بشرى سارة للاردنيين بخصوص برنامج تكافل

وطنا اليوم-عمان:قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة عمر المشاقبة إن فرق الصندوق انهت أمس مرحلة التحقق الميداني للأسر المرشحة للاستفادة من برنامج الدعم التكميلي "تكافل".

وبين المشاقبة انه سيكون هناك فترة اسبوع تدقيق مركزي لقوائم الأسر التي تأهلت للاستفادة من احد برامج الدعم سواء نقدي، او نقل او طاقة او تأمين صحي او تغذية مدرسية، وذلك في ضوء النتائج التي تم التوصل اليها من قواعد البيانات المركزية والمعتمدة من أكثر من 50 جهة رسمية بالإضافة الى النتائج التي توصل اليها الصندوق من خلال الزيارات الميدانية.

وأضاف انه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين عقد ورش للأسر المؤهلة للاستفادة من الدعم النقدي لتوجيهها لفتح حسابات اساسية في البنوك او من خلال المحافظ الالكترونية، مشيرا الى قدرة جميع الاسر التي تقدمت لبرنامج الدعم التكميلي خلال فترة التسجيل الاستعلام عن حالة الطلب اعتباراً من 15 الشهر الحالي حيث سيكون بمقدور الاسرة الاستعلام فيما اذا كانت هذه الأسر مؤهلة للاستفادة من برامج الدعم المختلفة في هذه المرحلة او على قوائم الانتفاع في المراحل القادمة او تم رفض طلبها وسبب الرفض وذلك من خلال موقع البرنامج " www.reg.takmeely.jo ، مؤكدا انه بإمكان الأسر التي تم رفض طلبها او لم تستكمل بياناتها التظلم من خلال نفس الموقع وسيتم التعامل مع هذه التظلمات خلال فترة أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

وأشار المشاقبة الى انه سيكون هنالك ثلاث دفعات للدعم النقدي الاولى قبل نهاية الشهر الحالي وتضم جميع الاسر التي استكملت شروط الاستحقاق وفتح الحسابات اللازمة لتحويل الدعم، اما الدفعة الثانية والثالثة فستكون خلال منتصف ونهاية شهر تشرين أول المقبل على ان تضم جميع الاسر التي لم تستكمل متطلبات الحصول على الدعم وتقدمت بتظلم وتم الفصل بهذا التظلم لصالح الاسرة، منوها الى زيادة عدد الاسر التي ستستفيد من هذا البرنامج في المرحلة الاولى عن 25 الف أسرة موزعة على مختلف مناطق المملكة.