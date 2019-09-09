الرئيسية | محليات لأهالي وادي موسى.. الترخيص قادم إليكم

وطنا اليوم-عمان:أعلنت ادارة ترخيص السواقين والمركبات، أن المبادرة الابتكارية قسم الترخيص المتنقل ( بنوصلك ) ستطلق الثلاثاء الموافق٢٠١٩/٠٩/١٠م في وادي موسى والشوبك. وستخضع كافة المركبات التي يرغب المواطنون بتجديد ترخيصها والتي تتطلب فحصا فنيا لعملية الفحص بشكل دقيق ومتكامل وكما هو معمول به في اقسام الترخيص. وسيتم تحديد المدة الزمنية لتواجد الترخيص المتنقل في المنطقة بحسب حجم الاقبال خلال اليوم الاول من البرنامج. وستكون ساعات العمل الرسمي للترخيص المتنقل من الساعة (٨) صباحا ولغاية الساعة (٢) بعد الظهر. وتقدم مبادرة (بنوصلك) الخدمات التالية بصورة متكاملة : خدمة تجديد ترخيص مركبة خدمة تجديد رخصة سوق فئة ثالثة خدمة نقل ملكية مركبة خدمة رهن مركبة خدمة فك رهن مركبة خدمة اصدار وكالة عدلية خدمة بدل تالف رخصة سوق خدمة بدل فاقد رخصة سوق خدمة بدل تالف رخصة مركبة خدمة بدل فاقد رخصة مركبة

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