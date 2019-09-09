500 مليون يورو من المفوضية الاوروبية للاردن

وطنا اليوم-عمان: تبنت المفوضية الأوروبية مقترحًا لبرنامج جديد للمساعدة المالية الكلية للأردن بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو.

وقال المفوض المسؤول عن الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك بيير موسكوفيتشي: يوضح اقتراح اليوم التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الأردن في هذه الأوقات العصيبة، ولقد قطع الأردن خطوات كبيرة في عملية الإصلاح لكن معالجة الصعوبات الاقتصادية تتطلب عملاً متواصلاً، مؤكدا استعداد المفوضية للعمل عن كثب مع الأردن لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الحيوية الضرورية لتأمين اقتصاد أقوى وأكثر استقرارًا لمنفعة شعبه. ويستند البرنامج الجديد على برنامجي المساعدة المالية الكلية السابقين اللذين صرف الاتحاد الأوروبي من خلالهما ما مجموعه 380 مليون يورو للأردن منذ عام 2011.

وقالت المفوضية في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن هذه المساعدة المالية المقترحة تهدف إلى تقديم الدعم لأجندة الإصلاح الأردنية الطموحة وتعزيز الوظائف والنمو والاستثمار لصالح الشعب الأردني.

واضاف البيان: ان تقييما حديثا بشأن تنفيذ عمليات برنامج المساعدة المالية الكلية، خلص إلى أن أول برنامج للمساعدة المالية الكلية كان ذا صلة بالتحديات الاقتصادية في الأردن وتماشى مع أولويات الاتحاد الأوروبي، كما وجد التقييم أن البرنامج نفذ بكفاءة بالتنسيق الوثيق مع الأردن، وساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وكان له تأثير اجتماعي إيجابي.

واشار البيان إلى ان المدفوعات في إطار البرنامج المقترح ستكون محددة بحسب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والأردن بناء على مذكرة تفاهم على ان يتم صرف المبلغ الذي سيتم الاتفاق عليه على دفعات.