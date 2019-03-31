استثناء أبناء لواء دير علا من المنافسة على شواغر الأغوار

وطنا اليوم-عمان: غاب السبب ولم تتضح الحقيقة أمام الشاب " بلال محسن الياصحين " وسط الإجابات التي تلقاها من مسؤولي ديوان الخدمة المدنية عندما اكتشف استثناء أبناء لواء دير علاء من المنافسة على شواغر الأغوار الوسطى ، فان كان هناك خلل فني يتم معالجته يكون الأمر بسيطاً ، ولكن المصيبه إن تم الاكتشاف أن ما تم إعلانه سابقاً من شواغر للأغوار الوسطى تم فيه استثناء ابناء لواء دير علا لعدم المعرفة ان الأغوار الوسطى تضم لواء دير علا والشونة الجنوبية وفق التقسيم الإداري لوزارة الداخلية .

وفي التفاصيل فقد أكد الشاب الياصحين قيام دائرة الآثار العامة بالإعلان وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 31/3/2019 عن وجود شاغر مساعد مفتش آثار لمحافظة البلقاء /لواء الأغوار الوسطى ، حيث تم ترشيح عدد من الأشخاص من ابناء لواء الشونة الجنوبية فقط ممن تخرجوا ما بعد عام 2010 . واستثناء ابناء لواء دير علا ممن تخرجوا سنة 1999 ، علماً ان الوظيفة شاغر في مكتب دائرة الآثار الواقع في لواء دير علا .

مضيفاً انه وعلى ضوء ذلك قمت بمراجعة دائرة الآثار العامة لدى المساعد الفني السيد علي الخياط ومدير الموارد البشرية والذين اقرأ بان الطلب لكل من لواء ديرعلا ولواء الشونة الجنوبية وان الخطأ من ديوان الخدمة المدنية.

وفي اليوم التالي قابلت الأمين العام لديوان الخدمة المدنيه و طلبت ملف التوظيف كاملا وسط استغراب مما حدث ، حيث طلبت مني تقديم استدعاء وعرض تفاصيل الاعتراض لإجراء تحقيق بالموضوع ، إلا انه وللأسف لم يصدر أي إجابة أو إجراء من الديوان لقاء ما حدث حتى هذه اللحظة .