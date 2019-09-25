هذا ماجرى بلقاء الطراونة مع نائب نقيب المعلمين

وطنا اليوم-عمان:علم أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة التقى ظهر اليوم الإثنين نائب نقيب المعلمين القائم بأعمال النقيب ناصر النواصرة.

وقالت مصادر إن رئيس مجلس النواب الطراونة لم يطرح مبادرته باللقاء تحت يافطة "الوساطة"، حيث أشار إلى أن الوساطة من قبل رئاسة مجلس النواب تتطلب وجود حلول وخيارات بيده ليطرحها.

ولفتت المصادر إلى أن اللقاء هدف إلى التشاور والاستماع إلى الآراء حول موضوع إضراب المعلمين ومطالبتهم بعلاوة تصل قيمتها إلى 50 % على الراتب الأساسي.

وذكّر الطراونة نائب نقيب المعلمين بأن موازنة العام للسنة المالية الحالية مقرّة، وعليه هنالك معيقات في تحقيق أي مطلب مالي.

وأبدى الطراونة دعمه لجهود لجنة التربية النيابية في دور الوساطة الذي تقوم به، على أمل أن تتوصل إلى حلول بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس نقابة المعلمين اجتماعاً بعد ظهر اليوم.

كانت النقابة والحكومة أعلنتا صباح الإثنين أنهما على استعداد لخوض حوار من دون شروط مسبقة.

وعلم أن هنالك عقبات في آلية التواصل بين الطرفين، والطرفان ينتظران مبادرة الطرف الآخر، بيد أن لجنة التربية النيابية تسعى لتقريب وجهات النظر والجلوس إلى طاولة الحوار.