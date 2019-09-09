الأردن يدعو لمساعدته في تحمل عبء اللجوء السوري

وطنا اليوم-عمان:استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الاثنين مع مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدس وبحث معه سُبل تعزيز مجالات التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الصفدي أن الأردن يثمن شراكته الفاعلة والمهمة مع الاتحاد الأوروبي وحرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الاتحاد.

وثمن الصفدي الدعم الذي يقدمه الاتحاد ودولة للمساعدة في تحمل عبء اللجوء السوري.

من جانبه ثمن المسؤول الأوروبي الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال ستيليايدس أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الأردن شريكاً رئيساً في المنطقة، ويرى فيه واحة للأمن والاستقرار، وسيستمر بدعم المملكة عبر برامج التعاون والشراكة المتعددة.

وأكد على ضرورة تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية وتطويرها في المجالات كافة.

واستعرض الصفدي والمفوض الأوروبي خلال اللقاء للتطورات الإقليمية وتبعاتها على المملكة والاتحاد الأوروبي، والمستجدات المرتبطة بالصراع الفلسطيني مع الاحتلال.

وشدد الصفدي على أن تحقيق الهدف المشترك في بناء الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي يستدعي تكثيف هذه الجهود للتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن وزير الخارجية الموقف الأوروبي الداعم لحل الدولتين وأهمية الدور الأوروبي لإيجاد أفق سياسي يخرج العملية السلمية من حالة الجمود الخطرة.

ودعا وزير الخارجية الى استمرار المجتمع الدولي بالتزاماته إزاء اللاجئين السوريين، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المضيفة لهم.

ولفت الى أهمية توفير الدعم الكافي للمملكة لمساعدتها على تحمل عبء تلبية احتياجات مليون وثلاثمائة ألف سوري تستضيفهم المملكة.