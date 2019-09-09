مشادات بين أولياء أمور طلبة ومعلمين في اربد

وطنا اليوم-عمان:نفذ عدد من أولياء أمور الطلبة ووجهاء المناطق صباح الاثنين، وقفات احتجاجية في بعض محافظات ومناطق المملكة، امام مديريات التربية والتعليم في مناطقهم.

وطالب الاهالي انهاء اضراب المعلمين، والحالة التي يمر بها أبناءهم كون الاضراب جاء في بداية العام الدراسي الجديد، والعودة الى تدريسهم بعيدا عن التجاذبات بين النقابة والحكومة.

وطالب المحتجون عدم المساس بحقوق الطلبة و ذويهم، مشيرين الى ان ذلك يؤثر على تحصيلاتهم العلمية واستعداداتهم اللازمة للامتحانات المحددة مسبقا حسب الجداول والتواريخ خاصة طلبة الثانوية العامة.

وأكد هؤلاء ان الطلبة ليس لهم اي علاقة بالإضراب وتبعاته.

وفي مدينة اربد، حصلت مشادات كلامية بين أولياء أمور طلبة ومعلمين في اربد، على خلفية مطالبات بانهاء الاضراب ، ومساعي لاعادة الطلبة لمدارسهم ، دون ان يبقوا خارج صفوفهم بلا تدريس.