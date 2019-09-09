الرئيسية | محليات غنيمات: المعلمين اتفقت مسبقاً مع الحكومة والآن ترفض

وطنا اليوم-عمان :قالت الناطق باسم الحكومة ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات اليوم الاثنين، إن الحل الذي اقترحته الحكومة على المعلمين هو ليس مجرد عرض وإنما هو اتفاق مع مجلس النقابة السابق.

وأضافت خلال حديثها عبر إذاعة "حياة" إن هناك اتفاق وقعت عليه النقابة وهي اليوم ترفضه وتطلب زيادة الـ50%.

وأشارت غنيمات، كلنا مع المعلم وحقه في تحسين أوضاعه، ومع الطالب في الحصول على مستوى تعليمي أفضل، ومن واجب الحكومة كما تهتم بالمعلم أن تهتم بالطالب، ولا نستطيع التطلع على احتياجات المعلم فقط بل والطالب أيضاً.

وبينت غنيمات، الحكومة تحدثت عن مسار لتحسين أوضاع المعلم المالية لكنه في نفس الوقت يتم ربط هذا المسار بأداء المعلم، فنحن لسنا ضد تحسين وضع المعلم، ولكن نحن بالضرورة مع تحسين العملية التعليمة.

ونوهت إلى إن الحكومة اعتمدت مبدأ الحوار مع النقابة منذ أشهر ، وكان هناك نقاش بين وزير التربية وعدد من الوزراء، كانوا ضمن الحوار مع نقابة المعلمين، مضيفة "نحن نريد أن نربط الزيادة بأداء المعلم، والمعلم يقول اعطونا الـ50% وبعدها نتحدث".

وأشارت غنيمات إلى إن الإضراب قرار النقابة وليس قرار الحكومة، وباب الحوار مفتوح، حيث إن الحكومة منفتحة على الحوار مع المعلمين ونقابتهم ولم نغلق الباب.

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