متسوق الحكومة الخفي في أمانة عمّان.. وهذا ما كشفه !

وطنا اليوم-عمان:قالت أمانة عمان، ان المبنى الرئيسي في الأمانة، حصل على 90% في تقييم المتسوق الخفي التابع لإدارة الأداء المؤسسي لرئاسة الوزراء .

وبين مدير دائرة خدمة الجمهور في الأمانة سليمان البسطامي أن الزيارة قام بها الفريق المعني بشكل سري وتركزت حول البيئة المكانية ومستوى النظافة ووضوح الإجراءات وتوفر قنوات لتقديم الشكاوي والاقتراحات إضافة إلى تقييم الموظفين .