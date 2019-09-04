 وطنا نيوز -متسوق الحكومة الخفي في أمانة عمّان.. وهذا ما كشفه !
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متسوق الحكومة الخفي في أمانة عمّان.. وهذا ما كشفه !
التاريخ : 09-09-2019 10:28:49 المشاهدات: 1481

وطنا اليوم-عمان:قالت أمانة عمان، ان المبنى الرئيسي في الأمانة، حصل على 90% في تقييم المتسوق الخفي التابع لإدارة الأداء المؤسسي لرئاسة الوزراء .

وبين مدير دائرة خدمة الجمهور في الأمانة سليمان البسطامي أن الزيارة قام بها الفريق المعني بشكل سري وتركزت حول البيئة المكانية ومستوى النظافة ووضوح الإجراءات وتوفر قنوات لتقديم الشكاوي والاقتراحات إضافة إلى تقييم الموظفين . 


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