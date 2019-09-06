 وطنا نيوز -اجتماع مزمع لنقابة المعلمين لبحث الإضراب
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اجتماع مزمع لنقابة المعلمين لبحث الإضراب
التاريخ : 09-09-2019 10:25:46 المشاهدات: 1810

وطنا اليوم-عمان:دخل إضراب المعلمين، يومه الثاني دون التوصل لتفاهمات واضحة ومحددة بين نقابة المعلمين والحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم.

ووفق النقابة، فإن نسب الاستجابة للإضراب في يومه الثاني مرتفعة وبلغت 100% في معظم مدارس المملكة، مؤكدة بأنها مستمرة في الإضراب حتى تلبية مطالبهم وتحقيق العلاوة.

ومن المزمع أن تجتمع نقابة المعلمين، يوم الاثنين، لبحث الأزمة مع دخول إضرابهم يومه الثاني، وسط دعوات لدخول النقابة والحكومة بحوار لإنهاء الأزمة.


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