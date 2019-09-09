معلمون يتهجمون بألفاظ نابية على كادر تلفزيون المملكة

وطنا اليوم-عمان : تعرض مندوب تلفزيون المملكة في محافظة اربد الزميل أسامة المومني إلى تهجم بألفاظ نابية ، واتهامات باطله من قبل عدد من معلمي مدرسة علي خلقي الشرايري في محافظة اربد .

وفي التفاصيل ، فقد أكد مصدر انه وإثناء قيام مندوب المملكة الزميل المومني ببث مباشر لإضراب المعلمين في اربد الذي دخل يومه الثاني ، تفأجا بقيام عدد من المعلمين في مدرسة علي خلقي الشرايري بالتهجم عليه بألفاظ نابية ، واتهام القناة باتهامات باطله ، الأمر الذي اضطر فيه الزميل المومني إلى قطع البث ومغادرة المكان .