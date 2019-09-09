 وطنا نيوز -معلمون يتهجمون بألفاظ نابية على كادر تلفزيون المملكة
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معلمون يتهجمون بألفاظ نابية على كادر تلفزيون المملكة
التاريخ : 09-09-2019 10:13:48 المشاهدات: 1983

وطنا اليوم-عمان : تعرض مندوب تلفزيون المملكة في محافظة اربد الزميل أسامة المومني إلى تهجم بألفاظ نابية ، واتهامات باطله من قبل عدد من معلمي مدرسة علي خلقي الشرايري في محافظة اربد .
وفي التفاصيل ، فقد أكد مصدر انه وإثناء قيام مندوب المملكة الزميل المومني ببث مباشر لإضراب المعلمين في اربد الذي دخل يومه الثاني ، تفأجا بقيام عدد من المعلمين في مدرسة علي خلقي الشرايري بالتهجم عليه بألفاظ نابية ، واتهام القناة باتهامات باطله ، الأمر الذي اضطر فيه الزميل المومني إلى قطع البث ومغادرة المكان .

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