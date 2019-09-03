الرئيسية | محليات أردني يطلق مبادرة لتغطية كلفة زيادة المعلمين

وطنا اليوم-عمان: أطلق المواطن الأردني طارق زياد الناصر مبادرة بدأها بنفسه لتغطية كلفة زيادة المعلمين. وقال الناصر: انتصارا للاردن وسعيا مني كفرد لضمان مستقبل شبابنا وابنائنا، وايمانا بحق المعلمين بمستوى دخل يساعدهم على تأدية واجباتهم نحو الطلبة، وبما ان الحكومة اعلنت عن حاجتها لـ ١١٢ مليون سنويا لتغطية كلفة زيادة المعلمين، فإنني وضمن امكانياتي البسيطة اتبرع بمبلغ ١١٢ دينار سنويا مع الاستعداد لتسديد المبلغ فورا لصالح اي جهة حكومية معنية، واتمنى من العائلة الأردنية الواحدة المبادرة بإعلان تبرعات حقيقية لهذه الغاية، فلو تبرع مليون أردني بهذه القيمة فقط سنصل الى الرقم المراد ونساهم في حل الازمة التي وللأسف عجزت عنها الحكومة، فمن عادة الأردنيين ان يهبوا لمساندة وطنهم كلما احتاجهم، فاذا كانت ظروفنا الاقتصادية صعبة فدمنا فداء لهذه الأرض المباركة وسنبقى على عهد الأجداد في خدمة المملكة الأردنية الهاشمية.

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